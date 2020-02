Sanremo 2020, i favoriti: chi vincerà la 70ma edizione del Festival? Anastasio e Alberto Urso in pole per i book-makers (Di lunedì 3 febbraio 2020) Un solo, grande favorito per i bookmaker per la edizione numero 70 del Festival di Sanremo, nell’immediata vigilia della rassegna canora. Si tratta del rapper Anastasio, con la sua “Rosso di rabbia”: tutti i principali bookmaker lo pongono tra i super favoriti per la vittoria finale: Bet365 lo quota a 4.50, così come Snai, su Eurobet sale a 5, addirittura a 4 su BWin. Sarà un Festival a tutto rap (o trap) secondo gli “handicapper” delle case di scommesse. Tra i grandi favoriti, infatti, c’è anche Rancore, che lo scorso anno condivise il palco con Daniele Silvestri e per questa edizione si presenta da solo con il pezzo “Eden”. per Bet365 è fra i grandi favoriti, pagato a 8, così come su Snai, su Eurobet a 7, come su Bwin, che lo considera favorito per il premio della critica. Non manca l’attenzione dei bookmakers per gli esponenti ... oasport

