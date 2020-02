Ragazza cinese fatta scendere dal bus a Torino: “Non sei persona gradita” (Di lunedì 3 febbraio 2020) Continuano ad aumentare gli episodi di razzismo, generati dalla psicosi coronavirus, nei confronti dei cittadini cinesi presenti in Italia. Al caso di Venezia, in cui una coppia di cinesi ha ricevuto insulti e sputi da un gruppo di ragazzini, e ai molti altri, si va ad aggiungere anche quanto accaduto ai danni di una Ragazza cinese che stava viaggiando da Cuneo in direzione di Torino a bordo di un bus e che è stata fatta scendere dal mezzo dagli altri passeggeri perché persona poco gradita. La giovane non ha una buona padronanza della lingua, ragion per cui non ha sporto denuncia alle forze dell’ordine. Ha però riferito l’accaduto alla comunità cinese dell capoluogo piemontese. La notizia è stata commentata anche dalla sindaca Chiara Appendino, che ha duramente condannato il comportamento dei passeggeri. Ragazza cinese fatta scendere dal bus L’episodio si sarebbe ... notizie

