Napoli, sassi contro bus Ctp: autista salvo per miracolo (Di lunedì 3 febbraio 2020) Tempo di lettura: 1 minutoNapoli – Un gesto violento contro un mezzo pubblico che poteva costare caro all’autista. Ieri sera intorno alle ore 21 una raffica di sassi è stata lanciata contro un bus della linea P11 della Ctp in piazza Bovio a Monterusciello. fermo al capolinea. L’autista era all’interno del bus ed è salvo per miracolo perché poteva essere colpito da un sasso oltre che dal vetro in frantumi. Per lui per fortuna solo un grandissimo spavento. Il vetro del mezzo è stato completamente frantumato e quindi non è stato possibile farlo partire. Ha fatto ritorno al deposito di Pozzuoli per essere riparato. Per l’autista tutto bene, solo un brutto spavento. L'articolo Napoli, sassi contro bus Ctp: autista salvo per miracolo proviene da Anteprima24.it. anteprima24

Napoli - baby gang lancia petardi e sassi contro la polizia (VIDEO) : petardi e sassi lancia ti contro la polizia da una baby gang a Napoli . Agenti costretti a indietreggiare. Aperta un’indagine. Napoli – petardi e sassi lancia ti contro la polizia da una baby gang a Napoli . L’episodio, evidenziato sui social da diversi video, è avvenuto la sera del 17 gennaio durante la festa di Sant’Antonio, protettore degli animali. Nessuno è rimasto ferito con gli agenti che sono stati costretti ad ...

Napoli - baby gang lancia petardi e sassi contro la polizia : agenti costretti ad indietreggiare : sassi e petardi contro la polizia, con cinque agenti che sono costretti a indietreggiare e difendersi con gli scudi. Ad assaltarli ragazzini inferociti. É quello che è successo a Napoli, nel Borgo Sant’Antonio Abate, nel centro storico della città. A raccontare la vicenda è Francesco Emilio Borrelli, consigliere campano dei Verdi, al quale è stato inviato un video. Protagonisti della vicenda, a leggere quanto scritto da Borrelli, ...

