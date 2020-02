Leo sfida Gualtieri per il seggio alla Camera di Roma1: "Chiedo confronto pubblico" (Di lunedì 3 febbraio 2020) Sarà Maurizio Leo a sfidare il ministro dell’Economia Roberto Gualtieri alle elezioni suppletive di Roma, che mettono in palio un seggio alla Camera. Il centrodestra sosterrà l’ex assessore al Bilancio ed allo Sviluppo economico del Campidoglio, più volte parlamentare prima con Alleanza Nazionale e poi con il Popolo della Libertà. “Abbiamo proposto la candidatura di Maurizio Leo al collegio di Roma centro un uomo con un curriculum incredibile: pensiamo che qui si possano rappresentare due visioni economiche contrapposte”. afferma la leader di Fdi Giorgia Meloni presentando il candidato. “Da un lato - aggiunge - chi si è inventato tantissimi modi per aumentare le tasse come Gualtieri e dall’altro chi lavora per tagliare le tasse”. “Siamo convinti di aver scelto la persona giusta - ha detto il ... huffingtonpost

