La Superluna di Neve brilla nel cielo di febbraio: quando vederla e perché si chiama così (Di lunedì 3 febbraio 2020) La Luna Piena di domenica 9 febbraio sarà una spettacolare Superluna di Neve, che apparirà più grande e brillante nei cieli d'Italia. Dal nostro Paese perderemo il momento esatto della pienezza, atteso per le 08:30 circa del mattino, tuttavia potremo ammirare il bellissimo disco lunare anche diverse ore prima e dopo. Ecco tutto quello che c'è da sapere. fanpage

