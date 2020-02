La console Avery ammaliata dalla storia della siciliana Sant’Agata (Di lunedì 3 febbraio 2020) La console Generale degli Stati Uniti a Napoli con competenza sul Sud Italia, Mary Avery, da circa 5 mesi nel suo nuovo ruolo di console Generale dopo Mary Ellen Countryman, è stata il 27 Gennaio in visita nell’aeroporto di Catania, dove è stata accolta dal presidente della società di gestione dello scalo, Sandro Gambuzza. Mary Avery, per la prima volta in visita in Sicilia, si è intrattenuta per un breve e informale incontro durante il quale sono stati toccati alcuni temi: dalla storica amicizia tra Stati Uniti e Sicilia agli investimenti commerciali in Italia e in Europa, dalle peculiarità ambientali e culturali dell’isola, dalla pasticceria tipica alle eccellenze agroalimentari fino alla convivenza con il vulcano Etna, che per fare paura fa paura ma il suo sfogo continuo è da un certo punto più rassicurante rispetto a certi vulcani apparentemente spenti. “Catania ... ildenaro

salvomessina9 : Il #console #generale #Usa Mary #Avery in visita a #Palazzo #Orleans #Sicilia - arssiciliaoff : Il presidente dell’#Ars, Gianfranco #Miccichè ha ricevuto in visita ufficiale, a #PalazzoReale, il Console Generale… - arssiciliaoff : La visita a Palazzo Reale del Console degli Stati Uniti d'America a Napoli, Mary Avery. #Sicilia #Italia #USA @ Pal… -