Juventus | ecco la lista Uefa | recupero fondamentale per Maurizio Sarri

La Juventus ha riscattato la sconfitta contro il Napoli, buona prestazione contro la Fiorentina e 3-0 che ha permesso di mantenere il distacco da Inter e Lazio. Momento di grande forma per Cristiano Ronaldo, il portoghese sta trascinando la squadra di Sarri verso importanti obiettivi. Il pensiero è ovviamente rivolto anche alla Champions League, la doppia sfida contro il Lione promette grande spettacolo. Nel frattempo la Juventus ha presentato la lista Uefa, rientro per il difensore Giorgio Chiellini che sta recuperando da un brutto infortunio. ecco l'elenco di tutti i calciatori della Juventus. LEGGI ANCHE –> Inter, presentata la lista Uefa: pesante assenza per Conte Portieri: Szczesny, Buffon, Pinsoglio Difensori: De Sciglio, Chiellini, de Ligt, Alex Sandro, Danilo, Bonucci, Rugani Centrocampisti: Pjanic, Khedira, Ramsey, Matuidi, Rabiot, Bentancur,

