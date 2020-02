Juve-Fiorentina | Capello | «Secondo rigore inesistente | ma Commisso ha esagerato»

Zazzaroni : “Juve-Fiorentina - mi stupisce la designazione di Pasqua. Aveva fatto male - ma…” : Ormai non si parla d’altro. Juventus-Fiorentina ha scatenato una serie di polemiche infinite. Dalle parole di Commisso a quelle di Nedved passando per Ceccherini, Piccinini, Frey. In tanti sono intervenuti, tra questi c’è anche il direttore del Corriere dello Sport Ivan Zazzaroni, che ha parlato a Radio Sportiva. “Arriva dagli USA e non può parlare di porcherie”: Costacurta contro Commisso “Il secondo rigore ...

Polemiche Juve-Fiorentina - anche Sebastian Frey contro Nedved : la frase che fa discutere [FOTO] : Ieri all’ora di pranzo si è giocato l’anticipo tra Juventus e Fiorentina. Ma, quasi 24 ore dopo il calcio d’inizio, se ne parla ancora. Della partita? No, delle Polemiche che ne sono seguite. Non solo gli sfoghi di Commisso, le frecciate di Nedved e i veleni social di Ceccherini. Rigore Juventus: “ora l’arbitro dovrebbe distribuire cioccolatini”, è caos Spunta, infatti, un altro tweet che fa discutere. E’ quello di ...

Juve-Fiorentina - Capello : “Secondo rigore inesistente - strano che il Var abbia confermato” : Fabio Capello commenta uno dei momenti più caldi della giornata di campionato che ha puntato i riflettori su Torino e le forti polemiche scaturite per le proteste dei viola nei confronti dell'arbitraggio. "Il secondo rigore concesso alla Juventus non c'era ma la reazione di Commisso è stata esagerata".Continua a leggere

Rigore Juventus-Fiorentina - Bucchioni : “c’è sudditanza psicologica” : Rigore Juventus-Fiorentina – Non si placano le polemiche dopo la ventiduesima giornata del campionato di Serie A, in particolar modo nel mirino è finito il calcio di Rigore concesso alla Juventus in occasione del match contro la Fiorentina, partita che si è conclusa sul risultato di 3-0. L’episodio che ha creato discussione è stato quello che ha portato al provvisorio 2-0, sono arrivate dichiarazioni pesantissime da parte della ...

Juventus-Fiorentina - Bergomi è sicuro : “non è calcio di rigore” : La ventiduesima giornata del campionato di Serie A ha visto il successo della Juventus, continua il bellissimo duello per lo scudetto, l’Inter infatti non molla e si preannuncia un testa a testa fino alla fine della stagione. La squadra di Maurizio Sarri ha vinto contro la Fiorentina riscattando il passo falso contro il Napoli, 3-0 il risultato finale grazie a Cristiano Ronaldo, sempre più trascinatore della squadra. Nel frattempo ...

Serie A - proteste viola a Torino : la moviola di Juventus - Fiorentina : I toscani protestano per l'arbitraggio di Pasqua, reo di aver concesso due rigori ai bianconeri. Furia Commisso: "Partite indirizzate dagli arbitri".

Sarri sostituisce Higuain in Juve-Fiorentina e il Pipita si arrabbia : Al 67' il tecnico della Juventus Maurizio Sarri ha deciso di mandare in campo Paulo Dybala, gli ha fatto posto Gonzalo Higuain. L'attaccante argentino al momento dell'uscita del campo era alquanto infastidito. Higuain ha avuto modo di parlare anche con Sarri, ma le spiegazioni del tecnico non lo hanno convinto. E il Pipita adombrato si è accomodato in panchina.Continua a leggere

“Chiudi la bocca e non parlare con me” - è tensione altissima dopo Juve-Fiorentina : Commisso contro la dirigenza bianconera : Arrivato sei mesi fa nel calcio italiano, confessando candidamente di aver tifato Juve e di essere in fondo ancora sostenitore della Vecchia signora, Rocco Commisso ora sembra essersi dimenticato della sua fede e ha scelto proprio la gara più sentita dai sostenitori viola per sfogarsi contro gli arbitri per la prima volta. Come se non bastassero le dichiarazioni post-partita, rilasciate a DAZN e Sky Sport, il patron viola ha rincarato la ...