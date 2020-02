Inter, Conte in ansia per Handanovic: derby a rischio per il portiere (Di lunedì 3 febbraio 2020) L’infortunio di Handanovic rischia di essere più grave del previsto. In forte dubbio la presenza del portiere nella sfida contro il Milan. APPIANO GENTILE (COMO) – Daniele Padelli in campo contro il Milan? L’infortunio di Handanovic sembra essere più grave del previsto e il capitano nerazzurro potrebbe saltare il derby. Gli esami hanno evidenziato un’infrazione al quinto dito della mano destra e le sue condizioni saranno valutate giorno per giorno. Conte farà di tutto per recuperare il suo giocatore ma in caso di forfait è pronto Daniele Padelli. Un’occasione importante per l’estremo difensore che in questi ultimi anni si è messo poco in mostra. Daniele Padelli in campo contro il Milan? Possibile seconda presenza consecutiva per Daniele Padelli. Dopo l’esordio (a sorpresa) contro l’Udinese, l’estremo difensore si candida ... newsmondo

Inter : ?? | FORMAZIONE Ufficiale: gli 1?1? titolari scelti da Antonio Conte per #UdineseInter! ?? #FORZAINTER ???????? - Inter : ??? | DICHIARAZIONI 'I cambi ci hanno aiutato, lavoriamo non solo per il presente ma anche per il futuro dell'Inter… - Inter : ANTONIO CONTE LIVE - La conferenza del mister alla vigilia di Udinese-Inter -