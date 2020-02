Il Principe William contro i Bafta: poca diversità - (Di lunedì 3 febbraio 2020) Elisabetta Esposito Il Principe William ha annunciato che sarà rivisto il meccanismo di attribuzione di nomination e premi ai Bafta, per privilegiare la diversificazione Il Principe William ha puntato l’attenzione sulla diversità ai Bafta 2020. Come riporta il Mirror, il duca di Cambridge ha sollevato perplessità sul fatto che, tra le nomination e i premiati, ci siano state poche donne e poca diversità dal punto di vista etnico. William, dal 2020, è presidente dell’organizzazione del premio. “Sia qui nel Regno Unito - ha ricordato il futuro Principe di Galles - che in molti altri Paesi del mondo, siamo fortunati ad avere incredibili cineasti, attori, produttori, registi e tecnici - uomini e donne di ogni origine ed etnia, che arricchiscono la nostra vita attraverso il cinema. Eppure nel 2020, e non per la prima volta negli ultimi anni, ci ritroviamo a parlare di nuovo della ... ilgiornale

