Gravenberch Juventus | Paratici piomba sul giovane talento | sfida la Roma

Gravenberch Juventus – La notizia è stata pubblicata sul Corriere dello Sport. il quotidiano capitolino è sempre attento a seguire le vicende di mercato della Roma e non ha mancato di cogliere anche questa. Con la Juventus all'orizzonte c'è un duello niente male per un centrocampista dell'Ajax. Si chiama Ryan Gravenberch ed è ambito già praticamente da tutta l'Europa che conta. Gravenberch Juventus, le ultimissime Grevenberch è un centrocampista di qualità dell'Ajax che la Juve segue da tempo. A maggio compirà 18 anni, è considerato uno dei giovani più interessanti del club olandese. Ha il contratto in scadenza nel 2021, è accostato a Pogba nel modo di stare in campo. Dal punto di vista tattico sembra più un regista che un incursore. Geometrie e pressing, lancio e tackle, passaggio filtrante e spirito di sacrificio le sue qualità principali.

