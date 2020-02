Gf Vip, Carlotta Maggiorana sta male: “Voglio tornare a casa” (Di lunedì 3 febbraio 2020) Durante la puntata del Grande Fratello Vip di ieri sera Carlotta Maggiorana ha continuato ad esprimere il desiderio di tornare a casa. L’ex Miss Italia ha chiesto infatti esplicitamente al suo pubblico di eliminarla, così da poter tornare a casa dai suoi cari. Vediamo insieme come sono andate le cose. Carlotta Maggiorana sta male: “Voglio tornare a casa” Carlotta sembrerebbe davvero molto infelice in questo momento: la sua esperienza al Grande Fratello evidentemente non è come aveva sperato. Le mancano tanto i suoi cari e non sta bene neanche fisicamente. Non è la prima volta che la Maggiorana da cenni di smarrimento all’interno della Casa, già durante altre puntate infatti aveva chiesto al pubblico di eliminarla. Ecco quali sono state le sue parole: “Ho fatto il mio percorso, ho dato tutta me stessa, ma non sto più bene fisicamente, quindi spero che il ... velvetgossip

Notiziedi_it : Grande Fratello Vip, Carlotta Maggiorana vuole tornare a casa: “Non ce la faccio più” - zazoomnews : Gf Vip Carlotta Maggiorana non sta bene: “Fatemi tornare a casa” - #Carlotta #Maggiorana #bene: #“Fatemi -