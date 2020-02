Coronavirus, rientrati gli italiani di Wuhan: come sarà la loro quarantena (Di lunedì 3 febbraio 2020) 12 ore di volo dalla Cina e poi una quarantena di 15 giorni. È quello che aspetta i 56 italiani riportati in patria dalla Cina. Lo sbarco è a Pratica di Mare, uno scalo militare, per evitare qualsiasi contatto con altri che non siano autorizzati a incrociare chi ha vissuto nella città epicentro dell’epidemia di Coronavirus. Fra le persone rientrate ci sono anche 4 bambini e un neonato. come gli altri erano rimasti isolati a Wuhan. All’aeroporto li hanno portati con 4 autobus organizzati dalle autorità cinesi. L’aereo dell’Aeronautica Militare loro dedicato li ha imbarcati in 3 ore ed è subito ripartito (niente finestrini e rifornimento in volo per non fare scali). A bordo, oltre l’equipaggio, 4 sanitari militari, 2 esperti dell’ospedale Spallanzani e il viceministro della Salute Pierpaolo Sileri del M5S che è medico. Un 57esimo cittadino italiano, che aveva la febbre non è stato ... vanityfair

