Coronavirus, la prof di Firenze agli universitari cinesi: «Non presentatevi all’esame». Poi il dietrofront (Di lunedì 3 febbraio 2020) «Non presentarsi» all’esame: questo l’invito agli studenti cinesi, in particolare a quelli provenienti da Wuhan, centro da cui è partita l’epidemia di Coronavirus, scritto su Facebook e poi cancellato, di una docente del Design campus di Calenzano, all’Università di Firenze, per un appello di esame fissato per il 28 gennaio scorso. A svelare l’episodio oggi un’ascoltatrice di Controradio che ha inviato anche lo screenshot del post. L’Ateneo fiorentino lo ha confermato spiegando che la docente, su iniziativa personale, ha pubblicato il post provvedendo poi a rimuoverlo e attivandosi affinché tutti gli studenti che si sono presentati all’appello del 28 gennaio del corso di architettura, compresi quelli provenienti dalla Cina, potessero sostenerlo regolarmente. Nel post, secondo lo screenshot pubblicato da Controradio, si leggeva: ... open.online

repubblica : Coronavirus, l'avviso di un prof dell'università di Firenze agli studenti cinesi: 'Non presentatevi all'esame' [agg… - welikeduel : L'On. Avv. Dott. Prof. Barbazzi è qui per tranquillizzarci sul coronavirus #propagandalive - welikeduel : L'On. Avv. Dott. Prof. Barbazzi ci tranquillizza sul coronavirus #propagandalive @metix60 -