Coronavirus Italia, dagli scanner in aeroporto ai primi casi di contagio: tutto quello che è successo (Di lunedì 3 febbraio 2020) Diversi falsi allarme ma per ora i contagi sono due, i turisti cinesi ricoverati in isolamento allo Spallanzani di Roma. Bloccati i voli per la Cina, la circolare del ministero della Salute corriere

lauraboldrini : Il ministro Speranza ha annunciato che “il #coronavirus è stato isolato” L’Italia è il primo Paese in Europa, un r… - GiuseppeConteIT : Italia tra i primi Paesi al mondo ad aver isolato il #coronavirus. Una notizia importantissima per lo sviluppo dell… - Agenzia_Italia : ?? = BREAKING NEWS =I medici dello #Spallanzani hanno isolato il #coronavirus -