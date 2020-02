Calabria: incapacità Raggi rappresentata da Metro Barberini (Di lunedì 3 febbraio 2020) Roma – “Dopo 319 giorni, Metro Barberini di #Roma riapre a senso unico: si scende ma non si sale. Per Raggi e’ questione di sicurezza, per il resto del mondo e’ emblema surreale dell’incapacita’ dell’amministrazione M5S. La Capitale di Italia ostaggio di principianti allo sbaraglio”. Lo scrive su Twitter la deputata di Forza Italia Annagrazia Calabria. L'articolo Calabria: incapacità Raggi rappresentata da Metro Barberini proviene da RomaDailyNews. romadailynews

