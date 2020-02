Arechi Calcio, vittoria netta con il Caposaragnano (Di lunedì 3 febbraio 2020) L’Arechi Calcio con questa vittoria conclude il girone di andata con sei vittorie che la piazza al sesto posto in classifica. vittoria convincente per il team di mister Ruben Romano capace di domare un temibile avversario già nella prima frazione di gioco e fare bottino pieno, chiudendo il girone di andata a un punto dal quinto posto, ultimo utile per entrare nella pool promozione. Nella prima frazione Vincenzo Di Muro e compagni partono con il piede sull’acceleratore e passano già al secondo minuto di gioco con Raffaele Sica bravo e fulmineo sugli sviluppi di un corner. Il Caposaragnano è sorpreso e accusa il colpo, i padroni di casa si rendono pericolosi in diverse occasioni. L’Arechi Calcio corre e macina chilometri, ma il numero uno avversario nega la gioia del goal, a Luca Attanasio e al folletto Generoso Fasulo, pericolosi in un paio di occasioni. Alla fine del primo tempo ... 2anews

SalernoSport24 : ?? Arechi Calcio: stop in trasferta - -