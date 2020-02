Alberto Urso a Sanremo 2020 (Di lunedì 3 febbraio 2020) Alberto Urso Anche quest’anno al Festival di Sanremo è ben rappresentata la quota degli ex talent. Tra questi, in gara come big, il debuttante Alberto Urso. Alberto Urso: età e carriera Alberto Urso ha 22 anni (ne compirà 23 il prossimo 23 luglio) ed è nato a Messina. Fin da bambino porta sotto i riflettori la sua voce da tenore, partecipando nel 2010 allo show di Rai 1 Ti lascio una Canzone. Laureato in canto lirico al Conservatorio di Matera, il cantante è anche polistrumentista (suona pianoforte, sax e batteria). Nella stagione 2018/2019 entra a far parte della scuola di Amici, che lo vede trionfare al Serale e approdare definitivamente nel mercato discografico con il primo album Solo. Dopo pochi mesi (settembre 2019) torna nel programma di Canale 5, questa volta in qualità di coach nella versione vip Amici Celebrities. Su Instagram conta già oltre 570mila follower (qui il suo ... davidemaggio

