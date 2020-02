17enne sottoposto a doppio trapianto polmonare per lo svapo: "Ragazzi, non siamo invincibili" (Di lunedì 3 febbraio 2020) Daniel Ament, un ragazzo di 17 anni del Michighan ha subito nell’ottobre dello scorso anno un doppio trapianto polmonare a causa delle conseguenze negative dovute all’utilizzo di sigarette elettroniche. Si tratta del primo caso al mondo in cui si sia reso necessario un intervento del genere come conseguenza dell’abuso di tali dispositivi. Ament ha provato a svapare per la prima volta nell’inverno del 2018, durante il suo secondo anno di liceo, facendo qualche tiro dalle sigarette elettroniche dai suoi amici. Il governo americano stima che in quel periodo circa un quinto degli studenti liceali facesse abitualmente uso di sigarette elettroniche. Per il giovane, si tratta di una stima al ribasso: “Era molto raro trovare qualcuno che non svapasse all’epoca. Lo facevano tutti e sembrava che niente di negativo potesse accadere”.Daniel Ament ... huffingtonpost

