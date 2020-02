10 domande (e risposte) sul Coronavirus (Di lunedì 3 febbraio 2020) Come si trasmette il Coronavirus? È più pericoloso dell'influenza? E come fare per proteggersi dal potenziale rischio di contagio? Ecco dieci domande e risposte sul nuovo agente patogeno emerso in Cina, molto simile sotto il profilo genetico alla famigerata SARS. Al momento ha già infettato quasi 17.500 persone, uccidendone 362. fanpage

MinisteroSalute : Nuovo #coronavirus, domande e risposte con il presidente @istsupsan ? Qual è la situazione attuale, dopo i casi c… - MarcoMoriniTW : Abbiamo aggiornato la news del tour di Louis Tomlinson con le risposte alle domande più frequenti. Da domani sarà p… - lucasofri : La schizofrenia dei maggiori media italiani sul coronavirus: un apprezzabile impegno maggiore di altre volte sullo… -