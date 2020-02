Super Bowl 2020, tutto quello che c’è da sapere sullo show capace di fermare gli Stati Uniti (Di domenica 2 febbraio 2020) È arrivato il grande giorno del Super Bowl, l’evento sportivo pù importante degli Stati Uniti, uno show seguito da più di cento milioni di telespettatori che genera un giro d’affari di miliardi di dollari. L’incontro inizierà alle 00.30 di lunedì 3 febbraio (ora italiana) è deciderà chi si aggiudicherà questa stagione dell’NFL, National Football League, la lega di football americano professionistico. Sul prato non andrà in scena soltanto un match di football ma, come ogni anno, durante l’intervallo si esibiranno stelle della musica internazionale e verranno proiettati trailer cinematografici e spot. Cosa è il Super Bowl YouTube / Il trailer ufficiale del Super Bowl 2020 Dal punto di vista sportivo il Super Bowl, che si tiene ogni anno tra fine gennaio e inizio febbraio, è la sfida fra le squadre che hanno vinto le due conference, ovvero ... open.online

