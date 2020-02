“Stregati da Sophia”, il festival inizia con due appuntamenti interessanti (Di domenica 2 febbraio 2020) Tempo di lettura: 2 minutiBenevento – Il 6° festival filosofico del Sannio, organizzato dall’Associazione culturale filosofica “Stregati da Sophia”, inizia con due incontri martedì 4 e mercoledì 5 Febbraio 2020 presso il Teatro San Marco. Il 4 Febbraio alle ore 15,30 presso il teatro San Marco la lectio Magistralis sarà affidata al prof. Umberto Galimberti che relazionerà sul tema: “La bellezza legge segreta della vita” La bellezza non si può definire, non si può chiudere in un concetto è qualcosa di immediato e sfugge a qualsiasi ragionamento. Il bello ci incanta, ci lascia in una situazione statica. La bellezza è senza concetto e senza scopo è come l’amore trafigge e dà senso alla vita. La bellezza è una giusta mescolanza di elementi che avviene secondo misura. La giusta misura è la condizione della felicità è vivere in modo armonico. Il prof. Umberto ... anteprima24

