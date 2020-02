Roma: proseguono i controlli nel fine settimana (Di domenica 2 febbraio 2020) proseguono i controlli nel fine settimana: oltre 200 i conducenti sanzionati per eccesso di velocità. Attenzione particolare alla vendita illecita di alcolici. Continuano i controlli durante il fine settimana da parte delle pattuglie della Polizia Locale di Roma Capitale. Questo week end una vasta serie di accertamenti amministrativi hanno riguardato i locali e le attività commerciali nelle zone interessate dal fenomeno della “movida”, con particolare attenzione alla vendita illecita di alcolici: contestate sanzioni per migliaia di euro per la somministrazione fuori dall’orario previsto dalla legge, con verifiche che hanno riguardato anche le prescrizioni sulle autorizzazioni alla vendita, le occupazioni abusive di suolo pubblico e il rispetto delle normative sulla sicurezza e tutela del consumatore. Ulteriori accertamenti hanno riguardato anche la velocità dei veicoli sulle strade ... romadailynews

