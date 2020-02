Roberto Speranza: "Abbiamo isolato il virus" (Di domenica 2 febbraio 2020) “Abbiamo isolato il virus”. Lo ha detto il ministro della Salute Roberto Speranza durante una conferenza stampa allo Spallanzani. “Aver isolato il virus significa molte opportunità di poterlo studiare, capire e verificare meglio cosa si può fare per bloccare la diffusione”. Sarà messo a disposizione di tutta la comunità internazionale. Ora sarà più facile trattarlo”.Durante la conferenza stampa è intervenuto anche il direttore scientifico dell’Istituto Spallanzani, Giuseppe Ippolito: “Ora i dati saranno a disposizionedella comunità internazionale. Si aprono spazi per nuovi test di diagnosi e vaccini. L’Italia diventa interlocutore di riferimento per questa ricerca”. huffingtonpost

