Rifiuti e decoro, Pulcini: chiesti ad AMA più operatori nel V Municipio (Di domenica 2 febbraio 2020) Dario Pulcini, Assessore all’Ambiente del V Municipio, nel corso della rubrica settimanale “Assessore Informa”, ha comunicato interessanti aggiornamenti sul tema Rifiuti e sul lavoro svolto per ripristinare il decoro e la pulizia nel territorio del V. Per quanto riguarda il discorso cassonetti e raccolta dei Rifiuti, Pulcini ha infatti affermato: “Abbiamo deciso, da più di due anni, di modificare le postazioni per migliorare un servizio che, a causa del clientelismo degli anni passati, è stato sempre carente. Sono stati fatti sopralluoghi in zona Pigneto e Collatino per migliorare le postazioni di raccolta”. Recentemente è stata fatta una Commissione Ambiente Capitolina con la dirigenza Ama nel corso della quale l’Assessore Pulcini ha ribadito quali sono le priorità del Municipio. Una delle prime questioni trattate e richieste è stata quella dello spazzamento e rimozione delle ... romadailynews

mericolleoni : RT @GGiuranna: ?? I #cestini non si usano così! Solo #rifiuti di piccole dimensioni! No abbandono sacchetti #decoro #educazione #rispetto #b… - GGiuranna : ?? I #cestini non si usano così! Solo #rifiuti di piccole dimensioni! No abbandono sacchetti #decoro #educazione… - papadavide83 : @Lavoratori_Ama il #buonsenso per la #pulizia e il #decoro di @Roma ?#Rifiutiingombranti dopo due giorni di ritardo… -