PAGELLE Juventus Fiorentina: De Ligt statuario, Ceccherini ingenuo VOTI (Di domenica 2 febbraio 2020) I top e flop e i VOTI ai protagonisti del match valido per la 22ª giornata di Serie A 2019/20: PAGELLE Juventus Fiorentina Le PAGELLE dei protagonisti del match tra Juventus e Fiorentina, valido per la 22ª giornata del campionato di Serie A 2019/2020. VOTI Juventus (4-3-3): Szczesny 7; Cuadrado 6,5, Bonucci 7, De Ligt 7, Alex Sandro 6,5; Bentancur 6,5, Pjanic 6, Rabiot 6 (88′ Matuidi sv); Douglas Costa 6,5 (83′ Bernardeschi sv), Higuain 6 (67′ Dybala 6), Ronaldo 7. All. Sarri 6 Fiorentina (3-4-3): Dragowski 6; Ceccherini 5, Igor 5,5, Pezzella 5,5; Lirola 5 (89′ Agudelo sv), Benassi 6, Pulgar 6, Dalbert 5,5; Ghezzal 5 (60′ Vlahovic 6), Cutrone 6 (73′ Sottil 5,5), Chiesa 6. All. Iachini 5,5 Arbitro: Pasqua di Tivoli 6 Leggi su Calcionews24.com calcionews24

