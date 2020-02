Oroscopo Mauro Perfetti dal 3 al 9 febbraio: previsioni della settimana (Di domenica 2 febbraio 2020) Oroscopo Mauro Perfetti della settimana prossima: previsioni dal 3 al 9 febbraio Nuovo appuntamento con l’Oroscopo della settimana prossima di Mauro Perfetti dove a settimana Ventura ha stilato anche la classifica dei dodici segni dello zodiaco partendo come sempre dalla ‘zona retrocessione’ dove si trovano: Sagittario, Vergine, Toro e i Pesci. Anche se le stelle dicono che non c’è trippa per gatti, e le giornate saranno pocosuper, il rendimento sul lavoro e l’armonia nell’amore garantiranno rigeneranti risultati. Basterà una sola e invidiosa battuta per far precipitare il tutto. Aggiunge che Mercurio è in Pesci, Luna crescente in Leone e Venere che entrerà in Ariete Mauro Perfetti, Oroscopo della settimana: previsioni 3-9 febbraio In zona intermedia, invece, si trovano lo Scorpione, Capricorno, Cancro e i Gemelli. Secondo Mauro Perfetti e il suo ... lanostratv

mauro_ortolano : @maninblack2020 Si chiama Topolino e l'oroscopo del Dottor Zodak -