Marco Fantini e Beatrice Valli a Verissimo: svelata data delle nozze e nome del loro secondo figlio

Ecco quando si sposano Marco Fantini e Beatrice Valli, i due svelano anche il nome del loro secondo figlio Marco Fantini e Beatrice Valli per la prima volta sono stati ospiti di Silvia Toffanin a Verissimo, nella puntata andata in onda ieri 1 febbraio su Canale 5, dove hanno parlato del loro amore, delle nozze e dell'arrivo del loro secondo figlio. I due stanno per diventare genitori per la seconda volta, per la Valli però si tratta del suo terzo figlio. L'amatissima influencer è diventata mamma per la prima volta quando era solo una ragazzina. Il piccolo Alle è nato dalla sua precedente relazione con il calciatore Nicolas Bovi. Parlando della sua prima gravidanza, alla conduttrice ha detto: "Avevo appena compiuto 17 anni quando sono rimasta incinta. È stata impegnativa perché ero responsabile ma non indipendente quella era la cosa che mi faceva più soffrire quindi

