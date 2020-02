Londra, aggredisce i passanti con un coltello. La polizia: «È terrorismo islamico». 3 feriti di cui uno in pericolo di vita (Di domenica 2 febbraio 2020) Sono tre le persone rimaste ferite da un uomo che nel pomeriggio di oggi, 2 febbraio, ha accoltellato più persone a Londra prima di essere ucciso dalle forze dell’ordine. Tra i feriti vi sarebbero due donne e un uomo, e uno dei tre è in pericolo di vita. A second victim was treated for minor injuries at the scene before being taken to hospital.A third victim has been taken to hospital – their condition is not life-threatening.— Metropolitan Police (@metpoliceuk) February 2, 2020 Scotland Yard ha da subito definito il gesto dell’attentatore un «atto di terrorismo» di matrice islamica. Inoltre, secondo quanto riferisce la Bbc l’uomo era un osservato speciale da parte dell’intelligence anti-terrorismo britannica. “The situation has been contained and officers from the Met’s Counter Terrorism Command are now leading an investigation into the incident. The ... open.online

