L’Australia brucia ancora: Canberra circondata dal fuoco (Di domenica 2 febbraio 2020) Le fiamme continuano a tormentare L’Australia. La furia del fuoco, da mesi, non si placa. Nella capitale Canberra è stato dichiarato lo stato d’emergenza, e le autorità hanno evacuato parte dei residenti. Ma non per tutti c’è stato il tempo, così agli altri hanno consigliato di restare in casa finché la situazione non migliora. E le previsioni, soprattutto nelle zone più colpite come Victoria e Nuovo Galles del Sud, non promettono niente di buono per i prossimi giorni. Secondo il commissario dell’agenzia per i servizi d’emergenza “le condizioni diventeranno potenzialmente più pericolose”. I dati della catastrofe ambientale I dati della catastrofe australiana fanno impallidire: oltre 2000 case distrutte, oltre un miliardo di animali morti, 33 vittime umane, 11 milioni di ettari in fumo e una quantità inverosimile di Co2 rilasciata nell’aria. Sarebbero infatti quasi 400 milioni di ... thesocialpost

