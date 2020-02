Kate Middleton in McQueen incanta i Bafta (e tutti gli altri look sul red carpet) (Di lunedì 3 febbraio 2020) Lily-Rose Depp in ChanelIl principe William e Catherine di Cambridge in Alexander McQueenScarlett Johansson in Atelier VersaceCharlize Theron in DiorZoe Kravitz in Saint Laurent by Anthony VaccarelloSaoirse Ronan in GucciEmilia Clarke in Schiaparelli Haute CoutureRenee Zellweger in PradaMargot Robbie in Chanel Haute CoutureRooney Mara in Givenchy Haute CoutureLaura Dern in Valentino Haute CoutureGreta GerwigOlivia Colman in Alexander McQueenGillian AndersonKaitlyn Dever in Miu MiuJessie Buckley in Miu MiuGemma WhelanFlorence Pugh in Dries Van NotenElla Balinska in Giambattista Valli Haute CoutureAnna Eberstein e Hugh Grant Aisling BeaGeorgie HenleyNaomie Harris in Michale Kors CollectionAlice Eve in Ralph & Russo Haute CoutureDaisy Ridley in Oscar de la RentaRebel Wilson in Prabal GurungOliver Cheshire e Pixie Lott Jodie Turner-Smith in GucciRhoda Ofori-AttahVictoria ... vanityfair

vogue_italia : Non c'è dubbio, Kate è ossessionata dai cappotti. Qual è il vostro preferito? - _EmptySpaces_ : RT @rafflesiacea: Ciaone proprio, Kate Middleton si è superata anche questa volta #EEBAFTAs #BAFTA #BAFTAs - Reberebby215 : RT @rafflesiacea: Ciaone proprio, Kate Middleton si è superata anche questa volta #EEBAFTAs #BAFTA #BAFTAs -