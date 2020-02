Juventus Fiorentina, Sarri zittisce Commisso: il tecnico non si risparmia (Di domenica 2 febbraio 2020) Juventus Fiorentina – Dopo la vittoria per 3-0 contro la Fiorentina non si sono fermate le polemiche nei confronti dei bianconeri. Il patron della Viola Rocco Commisso ha stuzzicato gli arbitri e la formazione allenata da Sarri, con quest’ultimo che non si è tirato indietro. Il tecnico toscano lancia una frecciatina al famoso presidente italo-americano, citando anche le statistiche del match andato oggi in scena a Torino. Le parole sono secche e dirette. Sarri risponde a Commisso dopo Juve-Fiorentina Ecco le parole dell’allenatore della Juve in conferenza stampa: “Niente, non c’è niente da replicare. Abbiamo fatto il 70% di possesso palla e giocato 58 palloni nell’area avversaria contro gli 11 loro e il risultato attesta questa tesi. Le sue parole? Non mi interessano, preferisco i numeri ottenuti sul campo”. Queste le affermazioni di fronte ai giornalisti, ... juvedipendenza

