Juventus-Fiorentina 3-0, Viola di rabbia. Doppio Ronaldo su rigore e de Ligt tra le proteste, le pagelle (Di domenica 2 febbraio 2020) Juventus-Fiorentina – Due calci di rigore di Cristiano Ronaldo e un colpo di testa di de Ligt per battere la Fiorentina. La Viola non parte male, anzi. Szczesny deve calare un paio di interventi importanti su Chiesa e Pezzella. Poi la Juventus prende il sopravvento e inizia a creare pericoli verso le parti di Dragowski. Pezzella intercetta con un braccio il tiro di Pjanic e Pasqua assegna il penalty. CR7 non sbaglia. Nella ripresa la Fiorentina è molto meno pungente, ma alla Juventus serve un rigore piuttosto generoso per trovare il radDoppio. Ceccherini mette un braccio sul collo di Bentancur in percussione in area. Per Pasqua è rigore, confermato anche dopo il controllo al monitor. Chiude i giochi il colpo di testa di de Ligt su angolo di Dybala. Nel finale i bianconeri gestiscono tranquillamente. In alto la FOTOGALLERY. Juventus-Fiorentina, le pagelle di ... calcioweb.eu

juventusfc : Le parole di Mister #Sarri, oggi, in conferenza stampa: «La Fiorentina è una squadra pericolosa» Report ??… - Agenzia_Ansa : Cristiano Ronaldo scelto come miglior giocatore dalla Lega di Serie A per il mese di gennaio. Domenica la premiazio… - juventusfc : #Anastasi @Ale_Matri @PauDybala_JR 3?? gol da ricordare in #JuveFiorentina ?? -