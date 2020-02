GF Vip: Pasquale rientra ed è una furia (Di domenica 2 febbraio 2020) Pasquale torna al Grande Fratello Vip come personal trainer e distrugge l’Alberti e dona spettacolo a tutti nella casa del GF Vip La sua eliminazione era stato un durissimo colpo per tutti i fan del Grande Fratello ma, grazie ad un escamotage, Pasquale Laricchia è tornato dentro la casa del Grande Fratello, vediamo cosa è successo! Pasquale torna al Grande Fratello VIP L’impetuoso concorrente Pugliese, come ricordiamoArticolo completo: GF Vip: Pasquale rientra ed è una furia dal blog SoloDonna solodonna

GrandeFratello : Sorpresona per i nostri Vip: Pasquale torna in Casa ma.... come personal trainer! ???? #GFVIP @FitExpressHSrl - lady_martine : RT @GrandeFratello: Sorpresona per i nostri Vip: Pasquale torna in Casa ma.... come personal trainer! ???? #GFVIP @FitExpressHSrl https://t.c… - Michi_Brembilla : RT @GrandeFratello: Sorpresona per i nostri Vip: Pasquale torna in Casa ma.... come personal trainer! ???? #GFVIP @FitExpressHSrl https://t.c… -