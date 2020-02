Domenica In, malore per Mara Venier: ecco cosa è successo (Di domenica 2 febbraio 2020) Durante la puntata di Domenica In andata in onda questo pomeriggio su Rai 1, la conduttrice Mara Venier ha confessato di aver accusato un malore dietro le quinte durante uno stacco pubblicitario. ecco cosa ha rivelato: Qui in studio fa molto caldo, abbiamo anche fatto accendere l’aria condizionata. Non vi nascondo che c’è stato un momento in cui è arrivato un medico di corsa perché mi sono sentita svenire e stavo per andare in camerino a sdraiarmi. Poi ho detto: e poi Domenica In chi la conduce? E chi lo intervista Grignani? Ora mi hanno dato non so che e mi sento una bombafonte: bitchyf.it Durante il corso di tutta la puntata la zia Mara ha manifestato il suo malumore, molto probabilmente dovuto al malore, e ha richiamato più volte il pubblico chiedendo, estenuamente, un po’ di silenzio. La presentatrice ha asserito più volte di non essere aiutata nella ... trendit

