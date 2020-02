De Zerbi: «Obiettivo salvezza. Su classifica e infortunati…» VIDEO (Di domenica 2 febbraio 2020) De Zerbi, le parole del tecnico del Sassuolo al termine del match vinto contro la Roma per 4-2 Una bella gara quella disputata ieri dal Sassuolo. Quattro reti alla Roma di Fonseca, il punteggio poi si è fissato sul 4-2, e tre punti importantissimi. Ecco le parole del tecnico De Zerbi al termine del match. «Mi dovete convincere del perché dovremmo puntare più della salvezza. Il monte ingaggi va di pari passo con la rivendibilità, con l’età dei giocatori che è molto bassa. Abbiamo un numero molto alto di infortunati, oggi c’erano due centrali e non avevo gli altri tre. Con la squadra al completo non avremmo avuto bisogno di fare mercato ma vista la situazione dovevamo muoverci. Quando vincere tre quattro partite di fila potremmo alzare l’asticella. L’Obiettivo era migliorare l’undicesimo posto dello scorso anno». Leggi su ... calcionews24

