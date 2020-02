Davide Papa è volta in cielo (Di domenica 2 febbraio 2020) Un terribile lutto, ha colpito la comunità di Saccalongo, dove il piccolo Davide Papa, ha perso la vota a soli venti mesi, lo scorso martedì ventotto gennaio. Lottava contro le sue patologie da quando era nato, ma alla fine per lui non c’è stato più nulla da fare. In molti sono distrutti per questa grande perdita. A dare la triste notizia è stata proprio la mamma del bimbo, con un post su i social. La giovane donna ha pubblicato una foto del figlio e sopra ha scritto: “Amore della mamma, ci vedremo in Paradiso!” Una famiglia ed una comunità con il cuore a pezzi, per questo terribile lutto. In molti conoscevano Davide Papa, per la sua storia. Aveva solamente venti mesi ed era affetto dalla sindrome di Down, ma ovviamente non è stata quest’ultima a provocare il suo decesso, ma le diverse patologie da cui era affetto dalla nascita. La settimana prima di volare in ... bigodino

CAvondet : Papa Francesco: la mondanità, un lento scivolare nel peccato Anche un santo come Davide è caduto in tentazione. Si… - papa_cannolo : RT @jacopo_iacoboni: Nico Semsrott, europarlamentare dei Verdi tedeschi, ma anche comico molto conosciuto e amato dai giovani tedeschi dell… - loria_davide : Praticamente questa è una profezia, e Papa Francesco un profeta vivente. #coronarvirus -