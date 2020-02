COME UNA MADRE, anticipazioni prima puntata di domenica 2 febbraio (Di domenica 2 febbraio 2020) Inizia la fiction in tre puntate COME una MADRE (QUI la nostra presentazione). Ecco anticipazioni e trama della prima puntata, in onda domenica 2 febbraio 2020 in prima serata su Rai 1: Angela Graziani, che ha perso suo figlio Matteo, decide di rifugiarsi su un’isola, nella casa della sua famiglia. Qui si imbatte in una vicina, Elena, che è MADRE dei piccoli Bruno e Valentina. I due bambini hanno pressoché la stessa età che aveva il figlio di Angela e di conseguenza finiscono per scatenare tantissimi ricordi in Angela. Un giorno Elena chiede ad Angela di tenerle per qualche ora i bimbi: giusto il tempo di incontrare tale Kim, che dovrebbe aiutarla ad uscire da un brutto guaio che le è capitato; la donna però non torna più (verrà uccisa) e per Angela e i figli della vicina è l’inizio di un’avventura in cui si mescolano pericolo, dramma e sentimenti… (Nel cast di COME ... tvsoap

ValeYellow46 : È stato un grande piacere tornare a girare a Fermignano dopo tanto tempo,pista mitica dell’entroterra marchigiano e… - matteorenzi : In fasi come queste occorre mettere da parte le polemiche: il #Coronavirus è una cosa seria, non roba da populisti.… - Emagorno : Un grande intervento di @matteorenzi che, come sempre, si dimostra essere un leader con una visione e un coraggio f… -