Chiazza schiumosa in mare a Taranto, gabbiano e pesci morti: “Mangiamo pesce contaminato”, il VIDEO shock (Di domenica 2 febbraio 2020) “Il buongiorno in questa prima domenica di febbraio è agghiacciante, al minuto 1,55 del video si vedono gabbiani e pesci morti. Ho prontamente allertato le autorità competenti (Capitaneria di Porto) affinché intervengano quanto prima. Impossibile però non fare una riflessione, grazie alla complicità dello Stato italiano, il nostro mare, la nostra salute è in ginocchio. Cosa si aspetta ancora per intervenire in modo deciso per fermare questo scempio? Le vostre minacce non mi spaventano. La vera mafia siete voi, ASSASSINI“. E’ quanto scrive su Facebook il consigliere comunale di Taranto, Massimo Battista, a corredo di un video che mostra una Chiazza in mare con un gabbiano e pesci morti che galleggiano in una schiuma rossa melmosa in mar Grande, a Taranto, davanti al molo polisettoriale. Il video choc girato da un pescatore è stato rilanciato su Facebook dal ... meteoweb.eu

