Capri, Hotel La Palma, scongiurata la chiusura. Il sindaco annuncia: Riapertura entro l’estate (Di domenica 2 febbraio 2020) Storica struttura alberghiera meta di vacanzieri internazionali (ANSA) – Capri, 02 FEB – L’Hotel La Palma di Capri (Napoli) riaprirà regolarmente per la prossima stagione estiva. Lo ha annunciato il sindaco dell’isola Marino Lembo, dopo aver ricevuto rassicurazioni in tal senso con una nota ufficiale dal Gruppo Reuben Brothers, nuovo proprietario dello storico albergo ed a capo di una catena alberghiera internazionale di lusso. Il sindaco ha espresso la sua soddisfazione per l’obiettivo raggiunto dopo una serie di contatti avuti personalmente da lui e dall’amministrazione comunale. Un sospiro di sollievo anche da parte di tutti i rappresentanti dei settori dell’economia dell’isola che sarebbero stati colpiti negativamente dalla chiusura dell’Hotel La Palma. Marino Lembo ha sottolineato che la soluzione positiva della vicenda torna a ... ildenaro

TopChefIT : RT @ClaudioBeduschi: Hotel Caesar Augustus Le melanzane alla parmigiana più buone che abbia mai mangiato. #capri #food #melanzane #napoli #… - RistoriAmo : RT @ClaudioBeduschi: Hotel Caesar Augustus Le melanzane alla parmigiana più buone che abbia mai mangiato. #capri #food #melanzane #napoli #… - ClaudioBeduschi : Hotel Caesar Augustus Le melanzane alla parmigiana più buone che abbia mai mangiato. #capri #food #melanzane… -