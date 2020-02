Belgio, donna accoltella due persone in strada: fermata (Di domenica 2 febbraio 2020) Belgio, donna accoltella due persone in strada: quanto accaduto quest’oggi a Londra, si è ripetuto con dinamiche piuttosto simili anche a Gand. Ecco cosa è successo. Belgio, donna accoltella persone in strada. E’ stata in generale una domani paura in Europa. Dopo che un uomo ha accoltellato diverse persone a Londra, una scena piuttosto simile … L'articolo Belgio, donna accoltella due persone in strada: fermata proviene da www.inews24.it. inews24

