Andrea Vianello a Domenica IN dopo l’ictus: “Mia moglie mi ha salvato la vita” (Di domenica 2 febbraio 2020) Andrea Vianello ha scelto di raccontare il suo percorso dopo l’ictus nel salotto di Domenica IN. Lo ha fatto nella puntata del 2 febbraio 2020 anche perchè vuole essere d’esempio, per cercare di far capire che di quello che succede non ci si deve vergognare, che la malattia va affrontata e che il calore delle persone care serve. Non si deve fuggire da loro ma farsi aiutare! E poi anche un esempio di come i nostri ospedali funzionino. dopo un lungo silenzio Andrea Vianello sceglie di raccontare nel suo libro e anche in tv quello che è successo dopo l’ictus che ha segnato la sua vita. Andrea Vianello A Domenica IN RACCONTA DEL SUO ICTUS E DEL dopo “Devo dire che questa è una grande storia di sanità pubblica, ho avuto la fortuna di trovare sulla mia strada in questo anno grandi medici, grandi terapisti, perché per riparlare ho dovuto lavorare” ha ... ultimenotizieflash

