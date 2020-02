Vuoi aiuto dalla Regione? Rinuncia alle cure: il paradosso in Puglia (Di sabato 1 febbraio 2020) Roberta Grima Le famiglie costrette a non farsi rimborsare alcuni trattamenti indispensabili per i figli autistici per non perdere l'assegno di cura Ancora una volta in Puglia, i cittadini sono “costretti” a scegliere fra due diritti. Non siamo a Taranto dove bisogna decidere tra lavoro e salute, ma a Barletta, dove chi è affetto dal disturbo dello spettro autistico, è chiamato a optare se fare riabilitazione o ricevere l’assegno di cura, perché non autosufficiente. In realtà a dover prendere una decisione è il familiare, nella maggior parte dei casi costretto a lasciare il lavoro per seguire il proprio figlio. Una Rinuncia troppo grande per un figlio autistico Ne sa qualcosa Vito, papà di un bambino autistico e che ad aprile scorso, ha sottoscritto al direttore generale dell’asl di Andria, una Rinuncia per il proprio figlio, al rimborso per il trattamento riabilitativo Aba, ... ilgiornale

LUCA_LUCAAAA : @Brigate_Azzurre @RosariaMirage @ClaudioZuliani Mi sa che tu non sai nulla….ne so più io. Vuoi la zona crollata? Vu… - droga_ne_vuoi : RT @sweeterpplace: ciao a tutti, lei è la mia cagnolina ed oggi è stata investita da un auto, purtroppo deve operarsi e i costi sono molto… - gravitysangie : @melodrames Ti aiuto se vuoi ?? -