Vettel, prime prove tecniche a bordo della nuova Ferrari (Di sabato 1 febbraio 2020) Sebastian Vettel inizia a prendere confidenza con la Ferrari del 2020: prove tecniche per quanto riguarda il sedile, poi un confronto con Binotto. Si avvicina il giorno della presentazione della nuova Ferrari e dalle parti di Maranello si lavora a ritmi serrati per mettere a punto la monoposto che scenderà in pista nel 2020. Ed entrano finalmente in scena anche i piloti, almeno quelli del Cavallino. Sebastian Vettel, chiamato a riscattare una stagione in chiaro-scuro, ha già provato il sedile della nuova vettura e ha già avuto un primo confronto con il team principal Mattia Binotto. Vettel, prove tecniche sulla Ferrari del 2020 Sebastian Vettel, a pochi giorni di distanza dalla presentazione della Ferrari e a pochi giorni dai primi test con la nuovo monoposto, ha voluto testare la posizione di guida. Ossia ha voluto provare il sedile della nuova Rossa per prendere confidenza ... newsmondo

g0dofnub : @ciccionocera95 Sarà quello il problema forse sanno che non si 'difende'.. Sarei contento vincesse le prime gare co… - palinaciani : RT @SkySportF1: ?? Vettel sa che il suo futuro ?? si deciderà nelle prime 6 gare del 2020 Gli scenari ? - mynameisstefi : RT @SkySportF1: ?? Vettel sa che il suo futuro ?? si deciderà nelle prime 6 gare del 2020 Gli scenari ? -