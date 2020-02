Sanremo 2020, Paolo Palumbo ospite (Di sabato 1 febbraio 2020) Paolo Palumbo sarà uno degli ospiti che saliranno sul palco del Teatro Ariston di Sanremo insieme ad Amadeus, conduttore della 70esima edizione del Festival di Sanremo che andrà in onda su Rai 1, in prima serata, dal 4 all'8 febbraio 2020. Conosciamolo meglioPaolo ha 22 anni, è nato a Oristano. Il suo sogno è stato quello di diventare un grande chef, ma all'età di 18 anni scopre di essere malato di SLA - Sclerosi laterale amiotrofica. Questo però non ha fermato le sue ambizioni, tanto che con una buona volontà da premiare è riuscito ad inventare un tampone chiamato Il gusto della vita che consente di far riassaporare le essenze madri delle pietanze a coloro che per problemi di natura fisica non possono più mangiare, il tutto grazie ad una sintesi chimica di sapori ottenuta tramite processi di cucina molecolare.Sanremo 2020, Paolo Palumbo ospite pubblicato su ... blogo

