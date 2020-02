Rita Rusic è la nuova eliminata del Grande Fratello VIP (Di sabato 1 febbraio 2020) Rita Rusic, una delle donne alfa della quarta edizione del Grande Fratello VIP, è stata eliminata dalla casa. Durante l’ottava puntata, andata in onda ieri sera, la donna ha perso il confronto al televoto con Patrick Ray Pugliese e Andrea Montovoli. Una volta accomodatasi sullo sgabello al centro dello studio, la Rusic non si è risparmiata raccontando emozioni e conflitti all’interno del reality. Rita Rusic al televoto, un’amara sorpresa Nella settima puntata, andata in onda appena pochi giorni fa, Rita Rusic aveva scoperto di essere stata nominata. Nomination che non le è andata molto giù specie per il fatto che ad organizzarla sarebbe stata, secondo la donna, Adriana Volpe. I giorni al televoto non sono stati semplici per la Rusic che, comunque, ha continuato a vivere la propria esperienza nella casa con la stessa combattività che l’ha sempre ... kontrokultura

GrandeFratello : Tutti conosciamo una Rita Rusic glamour... indipendente... realizzata e decisa. Ma la sua è stata una vita di sacri… - GrandeFratello : La tensione tra le donne della Casa è alle stelle. ?? Due vere leader come Rita Rusic ed Adriana Volpe hanno visto… - trash_italiano : #GFVIP: Rita Rusic attacca Adriana Volpe: 'la maestrina la fai con Magalli, non con me a rompere i co**ioni' -