Il mercato del Napoli non sorprende | in estate rientreranno 80 milioni dei riscatti di

Sconcerti promuove a pieni voti il mercato di riparazione del Napoli : Sette è il voto che dà Mario Sconcerti al mercato di riparazione del Napoli. Meglio di De Luarentiis e Giuntoli ha fatto solo Marotta per l’opinionista del Corriere della Sera. Gattuso ha avuto i suoi registi. Demme è un giocatore semplice, ordinato, con caratteristiche che nel Napoli mancavano. Lobotka ha più estro, può fare tutti i ruoli di metà campo. Sarà Fabian Ruiz, secondo Sconcerti ad essere sacrificato a centrocampo per fare ...

La TOP 11 del calciomercato - i migliori acquisti di gennaio : spiccano i colpi a centrocampo [GALLERY] : Da poco più di due ore, anche il calciomercato invernale ha chiuso le porte. Come sempre, ultima giornata molto intensa, tra colpi di coda, rifiuti, trattative saltate dopo settimane di abboccamenti e ufficialità sul gong. Tra gli acquisti che hanno sicuramente reso entusiasmante questa sessione, gli arrivi di Ibrahimovic ed Eriksen. Lo svedese, seppur in chiusura di carriera, resta un calciatore in grado di trascinare un intero ...

Si chiude il calciomercato invernale : tutte le operazioni dell’Avellino : Tempo di lettura: 1 minutoAvellino – Si è chiusa da poco la finestra invernale del calciomercato. Una sessione che per l’Avellino si è resa fondamentale dopo gli infortuni di Silvestri e Charpentier. Il ds biancoverde ha portato a termine nove entrate distribuite in ogni reparto. In uscita, oltre alla rescissione di Petrucci, altre tre operazione tra prestiti e addii. In entrata: Nove nuovi innesti per Ezio Capuano. Ecco i ...

Milan - il bilancio del mercato di gennaio 2020 : saldo positivo di 28 milioni di euro : Il Milan aveva messo dei paletti importanti sul mercato e la campagna di trasferimenti si è chiusa con un saldo ampiamente positivo. Le spese toccano 3,50 milioni euro mentre le entrate sono di 31,50 milioni ma se dovessero verificarsi alcuni bonus potrebbero esserci altri incassi importanti nel prossimo giugno.Continua a leggere

Fiorentina - show sul mercato - presi : Duncan - Igor - Agudelo - Kouamé e Amrabat : Nel mercato di gennaio la Fiorentina ha acquistato cinque calciatori: Igor (Spal), Duncan (Sassuolo), Agudelo e Kouamé (Genoa) e Cutrone (preso dal Wolverhampton). I viola hanno preso anche Sofyan Amrabat dal Verona, che però arriverà nella prossima stagione. Commisso: "Abbiamo speso 300 milioni di euro in sette mesi".Continua a leggere

Fantacalcio - chi sono e quanto giocheranno i nuovi del calciomercato di gennaio : La guida per l'asta di riparazione perfetta. Abbiamo analizzato tutti gli acquisti delle 20 squadre di serie A, indicando chi prendere e chi no al Fantacalcio. Un documento da stampare e tenere tra i vostri fogli. Eriksen il miglior colpo in assoluto, ma occhio alle operazioni della Fiorentina.Continua a leggere

Calciomercato – Acquisti - cessioni e probabili formazioni delle 20 di A : il TABELLONE completo : E’ scattato il gong anche sulla finestra invernale di Calciomercato. Un mese come sempre intenso, quello di gennaio, che in questa occasione ha fatto registrare un alto tasso di operatività specialmente dalle parti di Milano. L’Inter ha rinnovato le fasce ed ha acquistato Eriksen, il Milan ha preso Ibrahimovic ed ha ceduto Suso e Piatek. Bene anche Napoli, Genoa, Fiorentina, la Juve e le romane hanno invece lavorato in maniera ...

Calciomercato LIVE – L’ultimo giorno di trattative : colpi per Sampdoria e Fiorentina - tentativo del Parma : Calciomercato LIVE – Si sta per concludere la finestra invernale di Calciomercato. Una sessione che ha regalato già tanti colpi da 90, qualche sorpresa. Tanti ritorni in Serie A, su tutti quello di Ibrahimovic al Milan, ma anche Caldara all’Atalanta, Perin e Destro al Genoa. Scatenata l’Inter con gli arrivi di Eriksen, Young e Moses. Movimenti anche in casa Fiorentina con Cutrone rincasato dal Wolverhampton. Mosse ...

Il Giornale : è il calciomercato delle bandiere strappate e ammainate : E’ un calciomercato senza cuore, quello di questa sessione invernale, scrive Il Giornale. “Andrà in archivio per i tanti calciatori sedotti&abbandonati. Trattative in cui c’è stato zero spazio per i sentimenti. Con tante bandiere strappate e ammainate”. Florenzi, per esempio, l’ennesimo capitano allontanato dalla Capitale. Ma anche Criscito, che “si è sentito tradito dal presidente Preziosi, che l’ha ceduto alla ...

Psg - Leonardo sul mercato : «Kurzawa-De Sciglio? Da parte della Juve è saltata l’intesa» : Leonardo chiude il mercato del Psg: «Kurzawa e Cavani? Nessun cambiamento». Le parole del direttore sportivo del club francese In conferenza stampa, prima di Thomas Tuchel, è intervenuto il direttore sportivo del Psg Leonardo. Di seguito riportate le sue dichiarazioni sul mercato della squadra francese. mercato PSG – «Penso che Cavani si sentirà meglio presto. Deve riguadagnare sicurezza e ritmo. Edi è un grande giocatore. Non abbiamo ...

Anche Greta cede alle regole del mercato : registrato il marchio “Greta Thunberg” : Alla fine ha ceduto Anche lei: l’attivista ambientalista Greta Thunberg ha ceduto alle regole del mercato e ha scelto di registrare il marchio “Greta Thunberg” e “Fridays for future”. La minaccia, sostiene l’attivista su Instagram, è che “alcune persone utilizzino il nome per accreditarsi con politici e artisti” e che, ancora, “alcune aziende usino Fridays For Future per fare soldi”. Ho fatto sinceramente fatica a trovare aziende che abbiano ...

Calciomercato Parma : si avvicina l’arrivo di Agudelo - i dettagli : Calciomercato Parma: si avvicina l’arrivo di Kevin Agudelo dal Genoa dopo Radu un altro giocatore verso i ducali Dopo Ionut Radu, che ieri ha svuotato l’armadietto a Pegli, un altro giocatore del Genoa potrebbe accasarsi al Parma. Stiamo parlando di Kevin Agudelo, che sarebbe vicinissimo a trasferirsi ai ducali. Come informa Gianluca Di Marzio nei prossimi minuti il club emiliano incontrerà gli agenti del giocatore per procedere ...

Inter regina del mercato. Napoli con una grossa mancanza : un terzino sinistro : Galassi: perché Amrabat ha scelto la Fiorentina? Probabilmente il Napoli poneva più limiti al suo... L'articolo Inter regina del mercato. Napoli con una grossa mancanza: un terzino sinistro proviene da ForzAzzurri.net.