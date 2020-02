Ginnastica ritmica, Fabriano domina la prima tappa della Serie A: Baldassarri e Agiurgiuculese in luce (Di domenica 2 febbraio 2020) Fabriano ha vinto la prima tappa della Serie A1 2020 di Ginnastica ritmica che è andata in scena proprio nella cittadina in provincia di Ancona. Le Campionesse d’Italia si sono imposte con 104.900 punti, dominando letteralmente la gara come da pronostico da vigilia: la squadra vincitrice degli ultimi tre scudetti ha fatto capire di essere la grande favorita per la conquista del tricolore e ha inflitto ben sette punti di distacco alla seconda classificata. A fare la differenza sono state l’azzurra Milena Baldassarri (21.950) e la strepitosa Karina Kuznetsova (22.700 al cerchio), da segnalare anche quanto fatto da Sofia Raffaeli (20.750 alla fune e 21.950 alle clavette). L’Udinese si è dovuta inchinare, le friulane hanno chiuso in seconda posizione (97.650) capitanate dall’altra azzurra Alexandra Agiurgiuculese (23.650 al cerchio e 20.800 al nastro). A completare ... oasport

