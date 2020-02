Figuraccia Roma: il Sassuolo ne fa 4, espulso Pellegrini (Di domenica 2 febbraio 2020) Roma – Una Roma rimasta a Trigoria esce sconfitta per 4-2 a Reggio Emilia contro il Sassuolo dopo aver disputato la peggior partita della stagione. La squadra di De Zerbi restituisce lo stesso parziale di un girone fa con le stesse modalità, o quasi. La sua squadra regola i giallorossi già dopo 26 minuti, segnando 3 gol e demarcando lacune gigantesche tra la difesa Romanista. In gol due volte Caputo e poi Duricic prima dell’intervallo. Nella ripresa a nulla vale il 100esimo centro in maglia Roma di Edin Dzeko e il calcio di rigore illusorio a nome Veretout, perché Boga inventa il tiro della domenica e chiude i giochi. espulso Pellegrini, salterà il Bologna. Primo tempo shock per gli uomini di Fonseca, annichiliti in meno di mezz’ora da un Sassuolo in forma smagliante. Sull’azione dell’1-0 Ciccio Caputo manda al bar Mancini e fredda Pau Lopez sul palo più ... romadailynews

