Fabian Ruiz non si è allenato Lunedì non ci sarà contro la Sampdoria

Fabián Ruiz non ci sarà per la gara contro la Sampdoria in programma Lunedì sera al Ferraris. Questo emerge dall'allenamento di questa mattina a Castel Volturno. Il centrocampista spagnolo non ha preso parte al lavoro con i compagni a causa dell'influenza. Se non dovessero esserci novità non partita con la squadra domani. Questo il report dell'allenamento Sessione in palestra per il gruppo, mentre sul campo si sono allenati i portieri. Terapie e lavoro personalizzato in campo per Ghoulam. Lavoro personalizzato in campo e palestra per Allan e Politano. Fabian non si è allenato a causa di una sindrome influenzale.

